Підпільні цехи з виробництва цигарок

Як повідомляють у Kantar Ukraine, з 2020 року частка тіньової торгівлі сигаретами в Україні коливається між 19% та 25%.

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За останні роки правоохоронці викрили понад 20 нелегальних виробництв підробленої та контрафактної тютюнової продукції, включаючи великі підпільні фабрики та цехи.

Зауважте! Деякі з цих виробництв входили до єдиної мережі, яка охоплювала кілька областей, а продукція продавалася як в Україні, так і для контрабанди через державний кордон.

Більшість підпільних виробництв розташовані у західних областях України, ймовірно, через близькість до кордону з країнами ЄС, куди постачаються підробки відомих тютюнових брендів.

Де відкривали цехи