Підпільні цехи з виробництва цигарок
Як повідомляють у Kantar Ukraine, з 2020 року частка тіньової торгівлі сигаретами в Україні коливається між 19% та 25%.
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За останні роки правоохоронці викрили понад 20 нелегальних виробництв підробленої та контрафактної тютюнової продукції, включаючи великі підпільні фабрики та цехи.
Більшість підпільних виробництв розташовані у західних областях України, ймовірно, через близькість до кордону з країнами ЄС, куди постачаються підробки відомих тютюнових брендів.
Де відкривали цехи
- У листопаді 2022 року поліція викрила підпільну фабрику з виробництва сигарет для продажу на території Волинської та Львівської областей. Потужність – 20 тисяч пачок на добу.
- У листопаді 2023 року поліція у Чернівецькій області викрила підпільний цех з виробництва сигарет для продажу на території України. Було вилучено 5 тонн сировини.
- У лютому 2024 року, у Волинській області бюро економічної безпеки викрило підпільний цех з виробництва сигарет. Вилучено 34 тонни тютюну.
- У Вінницькій області в липні 2024 року поліція викрила підпільну фабрику, яка була частиною мережі виробництва з фабриками у Миколаївській та Київській областях. Обсяг виробництва – 120 тисяч пачок на добу.
- У листопаді 2023 року в Тернопільській області поліція викрила підпільний цех з виробництва сигарет для подальшого продажу на території всієї України. Вилучено продукції на 1,5 мільйона гривень.