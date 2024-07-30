Подпольные цеха по производству сигарет
Как сообщают в Kantar Ukraine, с 2020 года доля теневой торговли сигаретами в Украине колеблется между 19% и 25%.
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За последние годы правоохранители разоблачили более 20 нелегальных производств поддельной и контрафактной табачной продукции, включая крупные подпольные фабрики и цеха.
Большинство подпольных производств расположены в западных областях Украины, вероятно, из-за близости к границе со странами ЕС, куда поставляются подделки известных табачных брендов.
Где открывали цеха
- В ноябре 2022 года полиция разоблачила подпольную фабрику по производству сигарет для продажи на территории Волынской и Львовской областей. Мощность – 20 тысяч пачек в сутки.
- В ноябре 2023 года полиция в Черновицкой области разоблачила подпольный цех по производству сигарет для продажи на территории Украины. Было изъято 5 тонн сырья.
- В феврале 2024 года, в Волынской области бюро экономической безопасности разоблачило подпольный цех по производству сигарет. Изъято 34 тонны табака.
- В Винницкой области в июле 2024 года полиция разоблачила подпольную фабрику, которая была частью сети производства с фабриками в Николаевской и Киевской областях. Объем производства – 120 тысяч пачек в сутки.
- В ноябре 2023 года в Тернопольской области полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории всей Украины. Изъято продукции на 1,5 миллиона гривен.