За даними Kantar Ukraine, з 2020 року частка тіньової торгівлі сигаретами в Україні перебуває на рівні 19 – 25%, інформує 24 Канал. Так, за останні роки правоохоронні органи викрили понад 20 нелегальних виробництв підробленої та контрафактної тютюнової продукції (йдеться лише про великі підпільні фабрики та цехи).

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Деякі з них входили до єдиної мережі виробництва, яка охоплювала одразу кілька областей, а продаж відбувався як в Україні, так і для контрабанди через державний кордон. Більшість підпільних виробництв розташовані у західних областях України. Ймовірно, через близькість до кордону з країнами ЄС, до яких постачаються підробки відомих тютюнових брендів.

Нелегальні фабрики та цехи

Аналізуючи регулярні викриття нелегальних виробництв сигарет, можна сказати, що їхня кількість принципово за останні роки не зменшилася. Значна кількість підпільних фабрик виготовляють підробки таких відомих брендів, як LM, Marlboro, Kent, Compliment, Lifa, Winston, Marvel, Rothmans та інших офіційних та легальних виробників, на яких потім падає тінь підозр щодо продукування сигарет для контрабанди. Ці нелегальні виробництва завдають суттєвої репутаційної та матеріальної шкоди легальним вітчизняним виробникам тютюнової продукції.

Експерти та журналісти-розслідувачі відзначають цікавий факт – майже усі підпільні фабрики розкрили працівники Національної поліції України. БЕБ України не грає в цій справі першої скрипки – ні в оперативній діяльності, ні в аналітичних розробках. Але саме тут БЕБ могло б проявити себе у повній красі, розкривши всіх реальних власників цих підпільних фабрик і притягнувши їх до відповідальності. Але БЕБ в цій справі не видно, тому виникає питання: чому?

Також експерти акцентують на тому, що, судячи з усього, таких підпільних фабрик в Україні набагато більше, ніж тих, які викрито – про це повідомляють у відкритих джерелах. І, судячи з усього, БЕБ і в цій справі дає в штангу.