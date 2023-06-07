Существовал почти 40 лет: единственный государственный осетровый завод "ушел" под воду
Источник:Минагрополитики
Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел ко многим серьезным вызовам сразу в нескольких областях. В частности, речь идет о еще одном ударе для государственных предприятий.
Из-за уничтожения оккупантами Каховской ГЭС был уничтожен единственный в Украине государственный осетровый завод. В Министерстве аграрной политики выделили главные риски.
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Последствия подрыва Каховской ГЭС
Из-за, к сожалению, очередного преступления России прекратил свое существование Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбоводный завод имени академика С.Т. Артющика, который был расположен в селе Днепровское Белозерского района в Херсонской области.
Этот завод работал с 1984 года. Одной из его задач была компенсация воспроизводства осетровых видов рыб в Украине, которые не имели возможностей для естественного размножения в связи с зарегулированием Днепра каскадом водохранилищ.
Каждый год уже уничтоженное предприятие отвечало за вселение свыше 1,5 миллиона экземпляров молодые осетровые. В ведомстве также обнародовали один из первых расчетов убытков для рыночной отрасли после уничтожения Каховской ГЭС:
- Гибель только взрослых особей могут достигнуть суммы в 4 миллиарда гривен;
- В то время как предварительные убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 миллиарда гривен.