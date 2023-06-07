Через знищення окупантами Каховської ГЕС було знищено єдиний в Україні державний осетровий завод. У Міністерстві аграрної політики виокремили головні ризики.

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Наслідки підриву Каховської ГЕС

Через, на жаль, черговий злочин Росії припинив своє існування виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика, який був розташований у селі Дніпровське Білозерського району, що на Херсонщині.

Цей завод працював з 1984 року. Одним із його завдань було компенсування відтворення осетрових видів риб в Україні, які не мали можливостей для природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.

Кожного року уже знищене підприємство відповідало за вселення понад 1,5 мільйона екземплярів молоді осетрових. У відомстві також оприлюднили одні з перших розрахунків збитків для ринкової галузі після знищення Каховської ГЕС: