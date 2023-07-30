Подсанкционные российские олигархи получают специальные разрешения от Британии на "самое необходимое"

Российские олигархи владеют большими капиталами. Соответственно, они привыкли к определенному уровню жизни. Однако санкции от стран Запада несколько изменили их реалии.

В результате в Великобритании российские олигархи, имена которых можно найти в санкционных списках, получить от власти специальные лицензии. Благодаря этим документам они смогут тратить сотни тысяч долларов на работников, помогающих им по дому.

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Российские олигархи получают специальные лицензии от правительства Британии

Дело в том, что счета российских олигархов заморожены из-за санкционных ограничений, поэтому им понадобились отдельные лицензии от правительства Великобритании. За 2022 год Министерство финансов страны выдало по крайней мере 82 лицензии. Некоторые из олигархов получили разрешение тратить на жизнь более миллиона долларов в год.

В частности, основатель Альфа Банка Михаил Фридман получил такую лицензию, где счет за оплату услуг домашнего персонала из 19 человек составил примерно 400 тысяч долларов. Кроме того, российский бизнесмен каждый месяц получает финансовую помощь в размере. 9 тысяч долларов. Эти средства якобы уходят на покрытие "основных потребностей семьи".

В то время как бывший бизнес-партнер Петр Авен, против которого ввели санкционные ограничения ЕС и Великобритания, заявлял, что он не понимает "как выживать" в таких условиях. Более того, он якобы не понимал, сможет ли теперь пользоваться услугами уборщицы и водителя. Однако он получает ежемесячное финансовое пособие от Британии в размере 77 тысяч долларов, которые в целом тратят на услуги охранной компании.