У результаті у Великій Британії російські олігархи, чиї імена можна знайти у санкційних списках, отримати від влади спеціальні ліцензії. Завдяки цим документам вони зможуть витрачати сотні тисяч доларів на працівників, які будуть допомагати їм по дому.

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Російські олігархи отримують спеціальні ліцензії від уряду Британії

Річ у тому, що рахунки російських олігархів заморожені через санкційні обмеження, тому їм знадобилися окремі ліцензії від уряду Великої Британії. За 2022 рік Міністерство фінансів країни видало принаймні 82 ліцензії. Деякі з олігархів отримали дозвіл витрачати на життя більше ніж мільйон доларів на рік.

Зокрема, засновник Альфа Банку Михайло Фрідман отримав таку ліцензію, де рахунок за оплату послуг домашнього персоналу з 19 осіб, склав приблизно 400 тисяч доларів. Крім того, російський бізнесмен кожного місяця отримує фінансову допомогу у розмірі 9 тисяч доларів. Ці кошти нібито йдуть на покриття "основних потреб сім'ї".

Тоді як колишній бізнес-партнер Петро Авен, проти якого запровадили санкційні обмеження ЄС та Велика Британія, заявляв, що він не розуміє "як виживати" у таких умовах. Ба більше, він нібито не розумів, чи зможе тепер користуватися послугами прибиральниці та водія. Проте він отримує щомісячну фінансову допомогу від Британії у розмірі 77 тисяч доларів, які загалом витрачають послуги охоронної компанії.