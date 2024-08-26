Правда ли, что Маск купил Twitter благодаря сыновьям российских олигархов

Маск приобрел Twitter благодаря фонду 8VС. Именно в этой организации работают сыновья российских олигархов Петра Авена и Вадима Мошковича.

Что известно об этом деле

20 августа Окружной суд Калифорнии обязал Маска раскрыть имена акционеров его компании X Holdings. Список состоял из 100 человек.

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В перечень входят различные организации, в том числе и венчурный фонд 8VС. Работниками этой компании являются сыновья российских олигархов:

Джек Мошкович – начал свое сотрудничество с фондом еще в 2018 году;

Денис Авен – с 2022 года (то есть, после того, как были введены санкции против его отца Петра Авена).

Глава фонда 8VС Джо Лонсдейл стал на защиту Джека и Дениса. По его словам, эти работники настоящие профессионалы и, к тому же они не связаны с российским бизнесом.

Джо Лонсдейл Глава фонда 8VC Я ненавижу Путина, и я боролся за то, чтобы помочь уничтожить террористов, сэкономить миллиарды правительства США и сделать нас более компетентными для сдерживания наших противников. Но мы также выполняем важную работу в других областях, и я не согласен, что для нас это хорошая стратегия – изолировать наиболее умных и богатых россиян.

Напомним! Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов.