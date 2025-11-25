Компания хотела доставить товар вертолетом из-за забастовки: история завершилась инцидентом

Польская компания Valeo решила осуществить авиаперевозки товаров в понедельник (24 ноября). Причиной такого решения стала блокады дороги, которые организовали работники и профсоюз во время забастовки.

Что известно об инциденте с компанией Valeo?

Въезд и выезд грузовиков были полностью прекращены, а склад заполнялся готовой продукцией, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Gazeta Krakowska.

В результате руководство польской компании приняло решение: срочно использовать вертолеты, которые регулярно курсировали между заводом и перегрузочным пунктом в городе Тшебиня. Груз, который транспортировался вертолетом, упал на лесистую местность неподалеку Хшанова в Малопольском воеводстве.

Никто не пострадал. Дело сейчас расследует полиция.

Обратите внимание! В разговорах с журналистами жители отмечают, что даже если они понимают сложную ситуацию из-за забастовки, но способ доставки был чрезвычайно рискованным.

Это была посылка или паллета с продукцией Valeo, о чем сообщил корреспондент RMF FM.

Дежурный офицер получил сообщение, что с вертолета, под который на линии был подвешен груз, упала посылка или паллета. Отцепление груза произошло в лесистой местности на территории Хшановского уезда,

– рассказала RMF FM сержант Кинга Корбель из уездного управления полиции в Хшанове.

Обратите внимание! Об инциденте также сообщили Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.

