25 листопада, 19:01
Компанія хотіла доставити товар гелікоптером через страйк: історія завершилась інцидентом

Валерія Моргун
Основні тези
  • Польська компанія Valeo вирішила використовувати гелікоптери для доставки товарів через страйк працівників, що блокували дороги.
  • Вантаж, який транспортувався гелікоптером, впав на лісисту місцевість, але ніхто не постраждав, і поліція розслідує інцидент.

Польська компанія Valeo вирішила здійснити авіаперевезення товарів у понеділок (24 листопада). Причиною такого рішення стала блокади дороги, які організували працівники та профспілка під час страйку.

Що відомо про інцидент з компанією Valeo?

В’їзд та виїзд вантажівок були повністю припинені, а склад заповнювався готовою продукцією, пише 24 Канал з посиланням на видання Gazeta Krakowska.

У результаті керівництво польської компанії ухвалило рішення: терміново використовувати гелікоптери, які регулярно курсували між заводом і перевантажувальним пунктом у місті Тшебиня. Вантаж, який транспортувався гелікоптером, впав на лісисту місцевість неподалік Хшановa в Малопольському воєводстві.

Ніхто не постраждав. Справу наразі розслідує поліція.

Зауважте! У розмовах з журналістами мешканці зазначають, що навіть якщо вони розуміють складну ситуацію через страйк, але спосіб доставки був надзвичайно ризикованим.

Це була посилка або палета з продукцією Valeo, про що повідомив кореспондент RMF FM.

Черговий офіцер отримав повідомлення, що з гелікоптера, під який на лінії був підвішений вантаж, впала посилка або палета. Відчеплення вантажу сталося у лісистій місцевості на території Хшановського повіту,
–  розповіла RMF FM сержантка Кінга Корбель із повітового управління поліції в Хшанові.

Зверніть увагу! Про інцидент також повідомили Державну комісію з розслідування авіаційних подій.

Які є ще новини компаній?

  • У ніч на 25 листопада, внаслідок російської атаки, було пошкоджено логістичний центр Novus. Під час атаки загинули четверо водіїв, що прибули на вигрузку товарів, ще п’ятеро людей зазнали поранень.

  • "Нова пошта" підвищить тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні. Вони набудуть чинності з 1 грудня.