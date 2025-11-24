Що відбувається щодо компанії Starbucks?

Це сталося через кілька днів після того, як обраний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані закликав бойкотувати мережу, передає 24 Канал з посиланням на New York Post.

У четвер бариста в Starbucks на Нью-Скотленд-авеню в столиці штату оголосили страйк. Зокрема на півночі штату понад десяток бариста з плакатами вийшли на протест у четвер зранку, обвинувачуючи керівництво в навмисному затягуванні переговорів щодо контрактів.

За даними Times Union, саме заклад на Нью-Скотленд-авеню став першим у столичному регіоні штату, який приєднався до страйку. Станом на п’ятницю страйк поширився на заклади приблизно у 25 містах США – зокрема в Клівленді, Мемфісі та Спрінгфілді (Міссурі).

Профспілка заявляє, що у страйках взяли участь щонайменше 1 000 працівників.

Ми чітко й послідовно говоримо, що потрібно бариста для успіху: більше зарплати на руки, кращі графіки, розв'язання юридичних питань. Надайте нам НОВІ пропозиції, які враховують ці питання, і ми зможемо завершити укладення контракту. Доки цього не станеться – ви побачите нас і наших союзників на пікетах,

– кажуть у профспілці.

Зауважте! У Starbucks заявляють, що страйк спричинив лише мінімальні незручності для компанії.

Організація бариста розпочалася під час пандемії. У серпні 2021 року група працівників Starbucks заснувала Starbucks Workers United у Буффало, штат Нью-Йорк.

За словами профспілки, відтоді вона охопила понад 640 кав’ярень і представляє понад 14 000 працівників у близько 45 штатах. Starbucks, яка має близько 10 000 компанійських закладів у США, заявляє, що близько 5% її магазинів є профспілковими.

З 2021 року близько 121 заклад проголосував проти створення профспілки. За останні чотири роки майже 200 магазинів проводили зупинки роботи загальною тривалістю понад 450 днів.

Раніше цього року Starbucks і профспілка погодилися залучити посередника для вирішення спору щодо заморожених переговорів. Профспілка звинувачує керівництво в звільненні працівників, які брали участь в організації профспілки, та в закритті закладів, де тривали активні кампанії.

Зверніть увагу! Говард Шульц, колишній генеральний директор, заявляв, що працівникам Starbucks немає потреби в профспілці, оскільки компанія вже пропонує достатні пільги й зарплати.

Як мер Нью-Йорка відреагував на ситуацію?

Новий мер Нью-Йорка Зохран Мамдані підтримав страйк співробітників Starbucks. Про це йдеться в його дописі в Х.

Працівники Starbucks по всій країні проводять страйк проти несправедливих трудових практик, борючись за справедливий контракт. Поки працівники страйкують, я не купуватиму нічого в Starbucks і прошу вас приєднатися до нас,

– написав мер міста.

Важливо! Він наголосив: разом можна надіслати потужний сигнал: немає контракту – немає кави.

Що ще відомо про Starbucks?