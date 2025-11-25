Що відомо про інцидент з компанією Valeo?

В’їзд та виїзд вантажівок були повністю припинені, а склад заповнювався готовою продукцією, пише 24 Канал з посиланням на видання Gazeta Krakowska.

У результаті керівництво польської компанії ухвалило рішення: терміново використовувати гелікоптери, які регулярно курсували між заводом і перевантажувальним пунктом у місті Тшебиня. Вантаж, який транспортувався гелікоптером, впав на лісисту місцевість неподалік Хшановa в Малопольському воєводстві.

Ніхто не постраждав. Справу наразі розслідує поліція.

Зауважте! У розмовах з журналістами мешканці зазначають, що навіть якщо вони розуміють складну ситуацію через страйк, але спосіб доставки був надзвичайно ризикованим.

Це була посилка або палета з продукцією Valeo, про що повідомив кореспондент RMF FM.

Черговий офіцер отримав повідомлення, що з гелікоптера, під який на лінії був підвішений вантаж, впала посилка або палета. Відчеплення вантажу сталося у лісистій місцевості на території Хшановського повіту,

– розповіла RMF FM сержантка Кінга Корбель із повітового управління поліції в Хшанові.

Зверніть увагу! Про інцидент також повідомили Державну комісію з розслідування авіаційних подій.

