Що відомо про інцидент з компанією Valeo?
В’їзд та виїзд вантажівок були повністю припинені, а склад заповнювався готовою продукцією, пише 24 Канал з посиланням на видання Gazeta Krakowska.
У результаті керівництво польської компанії ухвалило рішення: терміново використовувати гелікоптери, які регулярно курсували між заводом і перевантажувальним пунктом у місті Тшебиня. Вантаж, який транспортувався гелікоптером, впав на лісисту місцевість неподалік Хшановa в Малопольському воєводстві.
Ніхто не постраждав. Справу наразі розслідує поліція.
Зауважте! У розмовах з журналістами мешканці зазначають, що навіть якщо вони розуміють складну ситуацію через страйк, але спосіб доставки був надзвичайно ризикованим.
Це була посилка або палета з продукцією Valeo, про що повідомив кореспондент RMF FM.
Черговий офіцер отримав повідомлення, що з гелікоптера, під який на лінії був підвішений вантаж, впала посилка або палета. Відчеплення вантажу сталося у лісистій місцевості на території Хшановського повіту,
– розповіла RMF FM сержантка Кінга Корбель із повітового управління поліції в Хшанові.
Зверніть увагу! Про інцидент також повідомили Державну комісію з розслідування авіаційних подій.
Які є ще новини компаній?
У ніч на 25 листопада, внаслідок російської атаки, було пошкоджено логістичний центр Novus. Під час атаки загинули четверо водіїв, що прибули на вигрузку товарів, ще п’ятеро людей зазнали поранень.
"Нова пошта" підвищить тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні. Вони набудуть чинності з 1 грудня.