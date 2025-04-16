От тракторов до дронов: как украинец перезапускает легендарную польскую Ursus
- Польский производитель Ursus под руководством украинца Олега Крота планирует модернизацию, включая производство агродронов и электродвигателей.
- Компания готовится возобновить выпуск тракторов с новыми моделями, а заводы в Добром Мисте и Люблине проходят реконструкцию.
Польский производитель тракторов Ursus, которым руководит украинский предприниматель Олег Крот, анонсировал масштабные планы модернизации.
Какие нововведения планирует компания
Как сообщает Business Insider, компания не только восстанавливает выпуск классических тракторов, но и активно готовится к выходу на рынок агродронов и электродвигателей, передает 24 Канал.
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Среди нововведений - высокотехнологичные дроны с мультиспектральными камерами, которые будут использовать для детального картографирования полей и точного агровнесения. Это позволит фермерам значительно повысить эффективность агротехнических процессов.
Ursus также планирует запустить производство электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания, а на заводах в Добром Городе и Люблине уже продолжается масштабная реконструкция.
"Новые производственные линии, в частности для сборки электронных схем, должны повысить темп и качество производства", – говорится в сообщении.
Новые модели тракторов
Возвращение тракторов - тоже в планах. Компания готовится к выпуску новых моделей в различных диапазонах мощности, а первые единицы техники планируют представить уже через два года.
Заметим, летом 2024 года компания M.I. Crow, под руководством Олега Крота – совладельца украинского холдинга "Течение", выиграла тендер и приобрела контрольный пакет акций Ursus. Кроме прав на торговую марку, сделка охватывала производственные площади, оборудование и технологии.
Справочно. Ursus – старейший производитель сельскохозяйственной техники в Польше, в последние годы столкнулась со значительными проблемами. Основанная в Варшаве в 1893 году, компания испытала резкое падение продаж тракторов с 2016 года. В 2020 году Ursus сообщил об убытках в размере 58 миллионов злотых, что привело к объявлению его банкротства Окружным судом в Варшаве в июле 2021 года.
Недавно украинский бизнесмен Олег Крот объявил о планах возродить культовый бренд Ursus, с целью восстановить его былую популярность в аграрном секторе.