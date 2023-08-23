Правительство будет компенсировать затраты на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью

Инклюзивность – одна из главных целей Украины в ближайшие годы. Правительство готово помочь предпринимателям в этом вопросе.

На заседании 22 августа правительство утвердило порядок компенсации расходов предпринимателей на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. По словам представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука, министры приняли не только процедуру предоставления средств, но и размер выплат.

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Как говорится в решении правительства, предпринимателям будут компенсировать до 100 тысяч гривен за обустройство рабочих мест для лиц, имеющих I инвалидности. За рабочее место для лица с ІІ группой инвалидности государство компенсирует 67 тысяч гривен.

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Компенсацию работодатели смогут получить при покупке следующих вещей:

мебели (кресел с регулируемыми или фиксированными сиденьями, поручней и брусьев, раздвижных дверей, средств для их открывания/закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для полов и лестниц);

транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом;

вспомогательные средства для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;

брайловских клавиатур и портативных устройств;

подъемных платформ для рабочих мест;

вспомогательных средств для воспроизведения звука и обеспечения способности слышать и видеть.

Для получения компенсации предпринимателям нужно подать в региональный центр занятости заявление, копию документов о трудоустройстве и документы на приобретение товаров. Сделать это можно как в бумажной, так и в электронной форме.