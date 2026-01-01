Теперь все будет проще: правительство приняло важное решение для налогоплательщиков в Украине

Карточка налогоплательщика – это важнейший документ. Сейчас он "прячется" под аббревиатурой РНУКПП. Раньше его называли индивидуальный налоговый номер – ИНН.

Как изменится процесс получения Карточки налогоплательщика?

Правительство приняло постановление, которое меняет процесс получения РНОКПП. Теперь этот документ можно оформить через Дию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины Карточка налогоплательщика – один из самых востребованных документов в жизни украинцев. Его требуют при поступлении в университет, открытии счета в банке, устройстве на работу и других жизненных ситуациях. Правительство приняло постановление, которое облегчает процесс его получения.

Скоро процесс получения этой карты будет чрезвычайно простым:

онлайн – через приложение Дия (так, например, можно оформить карточку для ребенка);

офлайн – в ЦНАПе.

После того как Карточка налогоплательщиков будет сгенерирована, она всегда будет храниться в смартфоне:

при необходимости ее можно будет распространить;

а также – распечатать.

О запуске услуги в Дии и ЦНАПах сообщим вскоре. Впоследствии также добавим возможность заказать е-карту налогоплательщика для взрослых и детей, если вы повредили или потеряли документ,

– говорит министр.

Нужно понимать, что регистрационные номера, которые предоставляются физическим лицам, сохраняются в течение всей жизни. Это правило действует для резидентов и нерезидентов, сообщает ГНС.

Что еще важно знать о Карточке налогоплательщиков?