Какую помощь можно оформить в Дии?
Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Это базовая социальная помощь, 1 000 гривен "Зимней поддержки", а также 6 500 гривен для отдельных категорий граждан.
- Новая базовая социальная помощь
Базовая социальная помощь – это новый подход к поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Он трансформирует 5 видов государственной помощи в одну, поэтому семьям не нужно оформлять документы для каждого отдельно.
Размер помощи рассчитывают индивидуально, он привязан к базовой величине – 4 500 гривен. Значение равно разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.
Сейчас Дия позволяет оформить эту поддержку, если вы получаете одну или несколько видов помощи:
- помощь малообеспеченным семьям;
- выплата на детей одиноким матерям;
- временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.
Обратите внимание! Для получателей помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, этот онлайн-сервис временно недоступен. Обратиться с письменным заявлением можно в ближайший сервисный центр пенсионного фонда.
Как оформить? Чтобы подать заявление онлайн, в Дии нужен биометрический документ – ID-карта или загранпаспорт, а также верифицированный РНОКПП.
Обновите приложение Дия и авторизуйтесь. Перейдите в раздел "Сервисы", "Помощь от государства", "Базовая социальная помощь", "Получить помощь". После дождитесь оповещения с расчетом ежемесячной суммы и, если все устраивает, нажмите "Подать заявление" и выберите "Дия.Карту".
Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, ведь теперь они объединятся в одну выплату. Подпишите заявление "Дия.Подписью" и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи. После одобрения заявления вы получите уведомление о назначении помощи.
- Одноразовая помощь уязвимым категориям
С начала декабря одноразовую выплату в размере 6 500 гривен могли получить следующие категории граждан:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и ДДСТ в том числе дети с инвалидностью;
- люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
- дети из малообеспеченных семей до 18 лет;
- дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;
- одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
Потратить помощь можно на зимние вещи (одежда и обувь) и лекарственные средства (лекарства и витамины) в течение 180 дней после зачисления.
Обратите внимание! Подать заявление о выплате уязвимым категориям можно было до 17 декабря через Дию или в отделении пенсионного фонда.
- "Зимняя поддержка"
Заявление на "Зимнюю поддержку" следует подать через приложение Дия до 24 декабря. Получить 1 000 гривен может каждый украинец, онлайн – для совершеннолетних, находящихся на подконтрольной Украине территории.
Как оформить? Обновите приложение Дия и авторизуйтесь. В разделе "Сервисы" выберите "Зимнюю поддержку" и нажмите "Начать". Укажите, для кого оформляете выплату, – для себя или ребенка (тогда свидетельство о рождении подтянется автоматически, если нет – нажмите "Добавьте свидетельство").
После выберите карту "Национальный кэшбек" для зачисления средств, проверьте данные, поставьте отметку "Я нахожусь на территории Украины" и отправьте заявление.
Как оформить 1 000 гривен "Зимней поддержки" / Фото Дия
На что можно потратить "зимнюю тысячу"?
Средства можно использовать на лекарства, почтовые услуги, коммунальные услуги, книги, печатную и пищевую продукцию, а также благотворительные взносы.
Воспользоваться помощью можно до 30 июня 2026 года, но если вы оформляли ее через "Укрпочту" – до 25 января 2026 года.
По данным пенсионного фонда, что "зимней тысячей" воспользуются 11 миллионов граждан.