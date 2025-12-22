Какую помощь можно оформить в Дии?

Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Это базовая социальная помощь, 1 000 гривен "Зимней поддержки", а также 6 500 гривен для отдельных категорий граждан.

Новая базовая социальная помощь

Базовая социальная помощь – это новый подход к поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Он трансформирует 5 видов государственной помощи в одну, поэтому семьям не нужно оформлять документы для каждого отдельно.

Размер помощи рассчитывают индивидуально, он привязан к базовой величине – 4 500 гривен. Значение равно разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Сейчас Дия позволяет оформить эту поддержку, если вы получаете одну или несколько видов помощи:

помощь малообеспеченным семьям;

выплата на детей одиноким матерям;

временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Обратите внимание! Для получателей помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, этот онлайн-сервис временно недоступен. Обратиться с письменным заявлением можно в ближайший сервисный центр пенсионного фонда.

Как оформить? Чтобы подать заявление онлайн, в Дии нужен биометрический документ – ID-карта или загранпаспорт, а также верифицированный РНОКПП.

Обновите приложение Дия и авторизуйтесь. Перейдите в раздел "Сервисы", "Помощь от государства", "Базовая социальная помощь", "Получить помощь". После дождитесь оповещения с расчетом ежемесячной суммы и, если все устраивает, нажмите "Подать заявление" и выберите "Дия.Карту".

Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, ведь теперь они объединятся в одну выплату. Подпишите заявление "Дия.Подписью" и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи. После одобрения заявления вы получите уведомление о назначении помощи.

Одноразовая помощь уязвимым категориям

С начала декабря одноразовую выплату в размере 6 500 гривен могли получить следующие категории граждан:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, дети-воспитанники приемных семей и ДДСТ в том числе дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

дети из малообеспеченных семей до 18 лет;

дети из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Потратить помощь можно на зимние вещи (одежда и обувь) и лекарственные средства (лекарства и витамины) в течение 180 дней после зачисления.

Обратите внимание! Подать заявление о выплате уязвимым категориям можно было до 17 декабря через Дию или в отделении пенсионного фонда.

"Зимняя поддержка"

Заявление на "Зимнюю поддержку" следует подать через приложение Дия до 24 декабря. Получить 1 000 гривен может каждый украинец, онлайн – для совершеннолетних, находящихся на подконтрольной Украине территории.

Как оформить? Обновите приложение Дия и авторизуйтесь. В разделе "Сервисы" выберите "Зимнюю поддержку" и нажмите "Начать". Укажите, для кого оформляете выплату, – для себя или ребенка (тогда свидетельство о рождении подтянется автоматически, если нет – нажмите "Добавьте свидетельство").

После выберите карту "Национальный кэшбек" для зачисления средств, проверьте данные, поставьте отметку "Я нахожусь на территории Украины" и отправьте заявление.



Как оформить 1 000 гривен "Зимней поддержки" / Фото Дия