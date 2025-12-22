Яку допомогу можна оформити в Дії?

Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Це базова соціальна допомога, 1 000 гривень "Зимової підтримки", а також 6 500 гривень для окремих категорій громадян.

Нова базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога – це новий підхід до підтримки родин у складних життєвих обставинах. Він трансформує 5 видів державної допомоги в одну, тож сім'ям не потрібно оформлювати документи для кожного окремо.

Розмір допомоги розраховують індивідуально, він прив'язаний до базової величини – 4 500 гривень. Значення дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Зараз Дія дає змогу оформити цю підтримку, якщо ви отримуєте одну або декілька видів допомоги:

допомога малозабезпеченим сім'ям;

виплата на дітей одиноким матерям;

тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцеперебування невідоме.

Зверніть увагу! Для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей онлайн-сервіс тимчасово недоступний. Звернутися з письмовою заявою можна до найближчого сервісного центру пенсійного фонду.

Як оформити? Щоб подати заяву онлайн, у Дії потрібен біометричний документ – ID-картка або закордонний паспорт, а також верифікований РНОКПП.

Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся. Перейдіть у розділ "Сервіси", "Допомога від держави", "Базова соціальна допомога", "Отримати допомогу". Опісля дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми та, якщо все влаштовує, натисніть "Подати заяву" та оберіть "Дія.Картку".

Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги, адже тепер вони об'єднаються в одну виплату. Підпишіть заяву "Дія.Підписом" та надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини. Після схвалення заяви ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Одноразова допомога вразливим категоріям

З початку грудня одноразову виплату в розмірі 6 500 гривень могли отримати такі категорії громадян:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і ДБСТ в тому числі діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

діти із малозабезпечених сімей до 18 років;

діти з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Витратити допомогу можна на зимові речі (одяг та взуття) та лікарські засоби (ліки та вітаміни) протягом 180 днів після зарахування.

Зверніть увагу! Подати заяву про виплату вразливим категоріям можна було до 17 грудня через Дію або у відділенні пенсійного фонду.

"Зимова підтримка"

Заяву на "Зимову підтримку" варто подати через застосунок Дія до 24 грудня. Отримати 1 000 гривень може кожен українець, онлайн – для повнолітніх, що перебувають на підконтрольній Україні території.

Як оформити? Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся. У розділі "Сервіси" виберіть "Зимову підтримку" і натисніть "Розпочати". Вкажіть, для кого оформлюєте виплату, – для себе чи дитини (тоді свідоцтво про народження підтягнеться автоматично, якщо ні – натисніть "Додайте свідоцтво").

Опісля оберіть картку "Національний кешбек" для зарахування коштів, перевірте дані, поставте позначку "Я перебуваю на території України" й надішліть заяву.



Як оформити 1 000 гривень "Зимової підтримки" / Фото Дія