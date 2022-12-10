Бизнес считает, что блекаут не помешает Украине выиграть войну

94% представителей бизнес-сообщества считают, что возможный зимний блекаут не помешает Украине выиграть войну. Также практически аналогичное количество считает, что Россия должна выплачивать репарации.

Согласно опросу Американской торговой палаты в Украине, 70% компаний-членов палаты полностью функционируют и 30% продолжают функционировать частично. 98% планируют продолжать деятельность в Украине в 2023 году.

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Ситуация с зарплатами

Компании продолжают выплачивать заработную плату почти через 10 месяцев войны.

88% выплачивают заработную плату в полном объеме.

9% – сократили зарплату.

Только 1% компаний совсем не могут платить зарплату.

Потери бизнеса

122 руководителя и топ-менеджера компаний-членов Палаты. Опрос проводился в период с 28 ноября по 7 декабря 2022 года. 75% опрошенных – это руководители компаний, 25% – топ-менеджеры.

31% респондентов отметили, что заводы/фабрики/мощности/склады/офисы их компаний были повреждены:

71% имеют незначительные повреждения,

29% имеют неисправимые повреждения.

66% компаний-членов палаты не получили никаких повреждений после почти 10 месяцев войны. Также 96% компаний-членов Палаты отметили, что их организации продолжают поддерживать гуманитарное движение.

Вызовы во время войны

Наибольшие вызовы, с которыми приходится сталкиваться:

нестабильное энерго-, водо- и теплоснабжение, проблемы со связью (87%),

безопасность и защита сотрудников (74%),

логистика и транспортировка (43%),

спад деятельности партнеров (32%),

отсутствие клиентов/заказов (22%).

Интересно, 57% респондентов считают, что восстановление начнется в 2023 году; 31% опрошенных – в 2024 году, 6% – в 2025 году.