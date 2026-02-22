"По 12 тысяч за выбитое окно": мэр Садовый анонсировал помощь для бизнеса в результате теракта

В результате теракта во Львове пострадали не только люди, но и бизнес. Убытки уже оценили, а мэр сообщил, на какую именно помощь можно рассчитывать предпринимателям.

Как помогут бизнесу, который пострадал в результате теракта?

О том, как поддержат львовских предпринимателей, говорится в сообщении Андрея Садового.

Смотрите также Там производят Milka, Oreo и "Люкс": Россия разбила американское предприятие в Тростянце

Так, мэр Львова рассказал, что в результате теракта есть повреждения малого и среднего бизнеса. В частности по результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям:

За каждое выбитое окно мы даем 12 тысяч гривен, также ваучеры для бизнеса,

– прокомментировал мэр.

В то же время Садовый отметил, что самым страшным является не это. Ведь 25 человек обратились за помощью. 20 из них сейчас в больнице, 3 – в тяжелом состоянии, в реанимации. Известно также об 1 погибшей.

Мэр подчеркнул, что эта ситуация – показательна. Россия не только запускает ракеты, но и использует новые методы запугивания людей.

Кроме того, вероятную первую подозреваемую уже задержали.

Что известно о подозреваемой по делу?

Министр внутренних дел Игорь Клименко, который сейчас работает во Львове, сообщил на брифинге, что во Львовской области задержали исполнительницу преступления. Об этом пишет "Суспільне".

Гражданка Украины является одной из группы участников, которые работали над организацией теракта.

Впереди у нас еще много процессуальных действий для воспроизведения как времени до совершения преступления, так и момента совершения преступления, и после совершения преступления,

– прокомментировал Николай Мерет, руководитель Львовской местной прокуратуры.

Что еще известно о теракте во Львове 22 февраля?