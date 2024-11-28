Бизнес в условиях войны: Марченко озвучил, будут ли поддерживаться предприятия со стороны государства

В Министерстве финансов Украины считают, что государство делает немалые шаги для поддержки бизнеса. Примером является программа "5-7-9", которая сейчас адаптируется для поддержки инвестиционных кредитов.

Какой будет поддержка бизнеса

Со стороны государства есть немало шагов для поддержки бизнеса, например программа "5-7-9", ответил министр финансов Украины Сергей Марченко на вопрос 24 Канала во время пресс-конференции.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины В начале полномасштабной войны бизнес получил необходимую ликвидность, операционную деятельность. Сейчас мы переформатируем программу в направлении инвестиционных кредитов. И я считаю, что это один из самых действенных инструментов. Средства и компенсации есть, и для нас важно этот продукт дальше развивать.

Марченко добавил, что важно, в частности, развивать институциональную способность так называемого Фонда развития предпринимательства.

В основном политика поддержки чего-либо – это не совсем о Министерстве финансов. Мы можем где-то не противоречить поддержке и поддержать инициативы наших коллег. Но мы не являемся образом того министерства, который говорит о разного рода льготных программах. Мы наоборот стараемся максимально обратить свернуть из них,

– сказал министр финансов.

В то же время он отметил, что те программы, которые есть на сегодня, не планируются сокращаться. Если будут новые инициативы, то их готовы рассматривать и поддерживать.

Что Марченко говорит о бизнесе в тени

По мнению министра финансов, налоги следует уплачивать в мирный период времени в соответствии со сбором, а особенно это важно делать в период военного положения.

Поэтому, несмотря на то, что возможно для кого повышение налогов будет побуждать уйти в тень, я бы призвал бизнес подумать, с какой целью они осуществляют свою активность. И действительно ли это стоит платить дополнительные проценты налогов, чтобы уйти в тень, а также, не дать собственному бюджету сформировать расходы для вооруженных сил,

– резюмирует Марченко.

Марченко не считает, что экономически активный бизнес, который платит налоги, будет уходить в тень.