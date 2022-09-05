LEGO выделит миллионы на помощь украинским детям: как распределят деньги

LEGO Foundation пожертвует сумму более 13 миллионов долларов, которые направят на поддержку образования в Украине для детей-переселенцев. Деньги распределят через несколько организаций и школ напрямую.

Денежная помощь для детей от LEGO

В LEGO Foundation рассказали, что пожертвуют 100 миллионов датских крон, эквивалентных около 13,6 миллиона долларов. Деньги пойдут на поддержку и восстановление системы образования в Украине и образовательные нужды детей и семей, вынужденных эвакуироваться в соседние страны.

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Часть денег передадут нескольким украинским учебным заведениям, остальную часть помощи распределят через ЮНИСЕФ, MHPSS Collaborative, Peppy Pals и другими уже работающими в Украине международными организациями.

Это пожертвование направлено на то, чтобы дети Украины, как в Украине, так и в соседних странах, таких как Молдова и Румыния, могли продолжать свое образование, несмотря на серьезные препятствия, которые они испытали из-за войны, а до этого глобальную пандемию,

– отметили в The LEGO Foundation в Украине.

В Украине сейчас более 2,3 тысяч учебных заведений, пострадавших от бомбардировок и обстрелов во время войны, 286 из них полностью разрушены, посчитали в LEGO Foundation.

15,7 миллиона человек нуждаются в помощи.

12,4 миллиона были беженцами.

3,6 миллиона детей вынужденно прервали учебный процесс.

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Пожертвование LEGO Foundation было скоординировано с Украинским образовательным кластером и Министерством образования и науки, чтобы помочь обеспечить поддержку самых необходимых украинским детям и учителям направлений.

Пожертвование направлено на то, чтобы украинские дети могли продолжать обучение в течение критически важных для них лет развития, а также обеспечить наличие психологической и социальной поддержки (MHPSS),

– добавили в LEGO Foundation.

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