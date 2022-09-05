Грошова допомога для дітей від LEGO

У LEGO Foundation розповіли, що пожертвують 100 мільйонів данських крон, котрі еквівалентні близько 13,6 мільйона доларів. Гроші підуть на підтримку та відбудову системи освіти в Україні та освітні потреби дітей і сімей, які вимушені буди евакуюватись до сусідніх країн.

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Частину грошей передадуть декільком українським навчальним закладам, іншу частину допомоги розподілять через ЮНІСЕФ, MHPSS Collaborative, Peppy Pals та іншими міжнародними організаціями, що вже працюють в Україні.

Ця пожертва спрямована на те, щоб діти України, як в Україні, так і в сусідніх країнах, таких як Молдова та Румунія, могли продовжувати свою освіту, попри серйозні перешкоди, які вони зазнали через війну, а до цього глобальну пандемію,

​– зазначили у The LEGO Foundation в Україні.

В Україні нині понад 2,3 тисячі навчальних закладів, які постраждали від бомбардувань та обстрілів під час війни, 286 з них повністю зруйновано, порахували у LEGO Foundation.

15,7 мільйона людей потребують допомоги.

12,4 мільйона були стали біженцями.

3,6 мільйона дітей вимушено перервали навчальний процес.

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Пожертва LEGO Foundation була скоординована з Українським освітнім кластером та Міністерством освіти і науки, щоб допомогти забезпечити підтримку найнеобхідніших українським дітям та вчителям напрямків.

Пожертва спрямована на те, щоб українські діти мали можливість продовжувати навчання протягом критично важливих для них років розвитку, а також забезпечити наявність психологічної та соціальної підтримки (MHPSS),

– додали в LEGO Foundation.

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