Почти 200 миллионов гривен выплатили за трудоустройство ВПЛ

Государство продолжает предоставлять выплаты переселенцам, а также помогать им обустроиться на новом месте. В частности, устроиться на работу.

За что бизнес получил средства

181 миллион гривен было потрачено на выплаты для работодателей, принявших на работу ВПЛ. В общем по этой программе работу нашли 14 тысяч переселенцев, сообщила замминистра Татьяна Бережная.

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Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Более 8 тысяч работодателей получили от правительства компенсацию в 2023 году за трудоустройство 14 400 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны.

Программу трудоустройства переселенцев запустили в апреле 2022 года. Тогда государство утвердило компенсационные выплаты для работодателей, принимавших на работу ВПЛ.

Целью проекта была помощь украинцам, вынужденным переехать через военные действия. Условием предоставления компенсаций является официальный статус переселенца, полученный работником.

Какие изменилась эта ситуация в 2024 году

Бережная акцентировала на том, что в 2024 году размер этих компенсаций будет расти в соответствии с увеличением минимальной зарплаты. То есть сейчас работодатели будут получать следующие выплаты:

с 1 января – 7 100 гривен;

с 1 апреля – 8 000 гривен.

Также увеличен срок начисления компенсации. Раньше выплаты предоставлялись только в течение 2 месяцев, сейчас этот период вырастет до 3 месяцев.

Изменились условия и для ВПЛ с инвалидностью. Теперь при принятии на работу таких граждан работодатели будут получать компенсационные выплаты в течение 6 месяцев.