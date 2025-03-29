Подержанные электрокары лидируют на рынке: какие модели выбирают украинцы

В феврале 2025 года украинский автопарк пополнился почти 4,5 тысячами электромобилей, в частности большое количество таких авто было зарегистрировано в Киеве и Львовской области.

Украинцы выбирают электромобили

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", информирует 24 Канал. При этом география продаж демонстрирует стабильность.

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Наибольшее количество регистраций электрических автомобилей продемонстрировали:

во Львовской области – 679 единиц (преимущественно подержанные авто, 95%),

в городе Киеве – 509 единиц (69% бывшие в употреблении),

в Киевской области – 380 единиц (78% бывшие в употреблении),

в Днепропетровской области – 334 единицы (79% бывшие в употреблении),

в Одесской области – 260 единиц (77% бывшие в употреблении).

Какие модели выбирали украинцы

Среди новых электромобилей самым популярным оказался BYD Song Plus EV, который часто выбирают в Киевской, Львовской и Киевской областях. В то же время в Днепропетровской области на первое место вышел Volkswagen ID. Unyx.

Интересно, что касается ввозимых из-за границы подержанных автомобилей, то больше всего регистрируется Tesla Model Y на Львовщине и в Киеве, Tesla Model 3 – в Киевской и Днепропетровской областях, а Nissan Leaf – в Одесской области.