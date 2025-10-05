Глобальный рынок труда трансформируется под влиянием немало факторов, среди которых едва ли не важнейшую роль играют цифровые технологии и искусственный интеллект. Следовательно, сейчас растет спрос на такие профессии, как специалисты по данным, разработчики ПО и другие.

Каким был прогноз по рынку труда в 2025 году?

Согласно Отчету о будущих рабочих местах World Economic Forum 2025, передает 24 Канал, в этом году больше работодателей ожидают, что расширение доступа к цифровым технологиям повлияет на их бизнес больше, чем любая другая тенденция.

Тогда было определено, что фактор доступа к цифровым технологиям будет влиять еще и на рынок труда.

3 направления будут иметь наибольшее влияние – это роботы и автоматизация, технология производства и хранения энергии и искусственный интеллект и обработка информации. А их расширение стимулирует быстрый рост определенных профессий.

Согласно опросу, к 3-м профессиям, что быстрее всего развиваются, входят: специалисты по большим данным, финтех-инженеры и специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению.

Всего в список из 10 профессий, спрос на которые растет быстрее, входят:

Big Data Scientist,

Инженеры FinTech,

Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению,

Разработчики программного обеспечения и приложений,

Специалисты по управлению безопасностью,

Специалисты по обработке и хранению данных (Data Warehousing),

Специалисты по автономному транспорту и электромобилям,

Дизайнеры UI и UX (пользовательского интерфейса и опыта),

Водители легковых грузовиков или курьерской доставки,

Специалисты по Интернету вещей (IoT).

Таким образом, 86% респондентов опроса ожидают, что искусственный интеллект и технологии обработки информации трансформируют их бизнес до 2030 года.

Обратите внимание! Согласно анализу Resume Genius, о которых пишет Forbes, возглавил список 15 самых высокооплачиваемых и с высоким спросом профессий на 2025 год и в будущем разработчик программного обеспечения, а второе место заняла профессия медсестры-анестезиолога.

Какие вакансии в Украине сейчас самые популярные?