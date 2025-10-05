Профессии, которые доминируют на рынке: кто реально будет нужен в 2025 году
- Спрос на профессии, связанные с цифровыми технологиями значительно возрастает.
- Искусственный интеллект и технологии обработки информации ожидается, что трансформируют бизнес до 2030 года, в частности влияя на рынок труда.
Глобальный рынок труда трансформируется под влиянием немало факторов, среди которых едва ли не важнейшую роль играют цифровые технологии и искусственный интеллект. Следовательно, сейчас растет спрос на такие профессии, как специалисты по данным, разработчики ПО и другие.
Каким был прогноз по рынку труда в 2025 году?
Согласно Отчету о будущих рабочих местах World Economic Forum 2025, передает 24 Канал, в этом году больше работодателей ожидают, что расширение доступа к цифровым технологиям повлияет на их бизнес больше, чем любая другая тенденция.
Тогда было определено, что фактор доступа к цифровым технологиям будет влиять еще и на рынок труда.
- 3 направления будут иметь наибольшее влияние – это роботы и автоматизация, технология производства и хранения энергии и искусственный интеллект и обработка информации. А их расширение стимулирует быстрый рост определенных профессий.
- Согласно опросу, к 3-м профессиям, что быстрее всего развиваются, входят: специалисты по большим данным, финтех-инженеры и специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению.
Всего в список из 10 профессий, спрос на которые растет быстрее, входят:
- Big Data Scientist,
- Инженеры FinTech,
- Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению,
- Разработчики программного обеспечения и приложений,
- Специалисты по управлению безопасностью,
- Специалисты по обработке и хранению данных (Data Warehousing),
- Специалисты по автономному транспорту и электромобилям,
- Дизайнеры UI и UX (пользовательского интерфейса и опыта),
- Водители легковых грузовиков или курьерской доставки,
- Специалисты по Интернету вещей (IoT).
Таким образом, 86% респондентов опроса ожидают, что искусственный интеллект и технологии обработки информации трансформируют их бизнес до 2030 года.
Обратите внимание! Согласно анализу Resume Genius, о которых пишет Forbes, возглавил список 15 самых высокооплачиваемых и с высоким спросом профессий на 2025 год и в будущем разработчик программного обеспечения, а второе место заняла профессия медсестры-анестезиолога.
Какие вакансии в Украине сейчас самые популярные?
По данным Государственной службы занятости, в тройку самых популярных в 2025 году вошли подсобники – размещено 15 тысяч вакансий, водители – более 13 тысяч вакансий, продавцы продовольственных товаров – более 13 тысяч вакансий.
Далее по количеству запросов идут: продавцы-консультанты – 9 тысяч вакансий, повара – 8,7 тысячи мест, уборщики служебных помещений – 8 тысяч, бухгалтеры – 6,7 тысячи, учителя школ – 4,7 тысячи, швеи – 4,6 тысячи, медицинские сестры – 4,5 тысячи.