В чем обвинили Джевис?

Американку признали виновной в масштабном мошенничестве на сумму 175 миллионов долларов, пишет Associated Press, передает 24 Канал.

В 2021 году Джевис продала свою образовательную стартап-компанию Frank одному из крупнейших банков США – JPMorgan Chase. Во время переговоров она значительно преувеличила количество клиентов, которые пользовались услугами компании.

Чтобы убедить банк в ценности стартапа, она подделала документы, создав иллюзию наличия более 4 миллионов студентов, хотя реальное количество клиентов было меньше 300 тысяч.

На чем настаивала защита?

Защита просила суд проявить снисхождение, отмечая, что Джевис вела переговоры против "300 опытных инвестиционных банкиров". Однако судья отверг этот аргумент, отметив, что хоть банк и не провел надлежащую проверку, вину за мошенничество несет именно Джевис.

Обвинение подчеркнуло, что ее поступки были мотивированы жадностью – женщина знала, что получит 29 миллионов долларов от продажи, и сознательно пошла на обман.

Эта сумма буквально светилась перед ее глазами, и она солгала, чтобы ее получить,

– заявил прокурор.

В своем обращении в суд Джевис сказала, что будет сожалеть о своем поступке до конца жизни, пишет Reuters.

Кто такая Чарли Джевис?