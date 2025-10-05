Яким був прогноз щодо ринку праці у 2025 році?

Відповідно до Звіту про майбутні робочі місця World Economic Forum 2025, передає 24 Канал, цьогоріч більше роботодавців очікують, що розширення доступу до цифрових технологій вплине на їхній бізнес більше, аніж будь-яка інша тенденція.

Тоді було визначено, що фактор доступу до цифрових технологій впливатиме ще й на ринок праці.

3 напрямки матимуть найбільший вплив – це роботи та автоматизація, технологія виробництва та зберігання енергії та штучний інтелект й обробка інформації. А їхнє розширення стимулює швидке зростання певних професій.

Згідно з опитуванням, до 3-х професій, що найшвидше розвиваються, входять: фахівці з великих даних, фінтех-інженери та фахівці зі штучного інтелекту та машинного навчання.

Загалом до списку із 10 професії, попит на які зростає найшвидше, входять:

Big Data Scientist,

Інженери FinTech,

Спеціалісти з штучного інтелекту та машинного навчання,

Розробники програмного забезпечення та застосунків,

Спеціалісти з управління безпекою,

Спеціалісти з обробки та зберігання даних (Data Warehousing),

Спеціалісти з автономного транспорту та електромобілів,

Дизайнери UI та UX (користувацького інтерфейсу та досвіду),

Водії легкових вантажівок або кур'єрської доставки,

Спеціалісти з Інтернету речей (IoT).

Таким чином, 86% респондентів опитування очікують, що штучний інтелект та технології обробки інформації трансформують їхній бізнес до 2030 року.

Зверніть увагу! Відповідно до аналізу Resume Genius, про які пише Forbes, очолив список 15 найвисокооплачуваніших та з високим попитом професій на 2025 рік та в майбутньому розробник програмного забезпечення, а друге місце посіла професія медсестри-анестезіолога.

