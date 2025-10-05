Каким был прогноз по рынку труда в 2025 году?

Согласно Отчету о будущих рабочих местах World Economic Forum 2025, передает 24 Канал, в этом году больше работодателей ожидают, что расширение доступа к цифровым технологиям повлияет на их бизнес больше, чем любая другая тенденция.

Тогда было определено, что фактор доступа к цифровым технологиям будет влиять еще и на рынок труда.

  • 3 направления будут иметь наибольшее влияние – это роботы и автоматизация, технология производства и хранения энергии и искусственный интеллект и обработка информации. А их расширение стимулирует быстрый рост определенных профессий.
  • Согласно опросу, к 3-м профессиям, что быстрее всего развиваются, входят: специалисты по большим данным, финтех-инженеры и специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению.

Всего в список из 10 профессий, спрос на которые растет быстрее, входят:

  • Big Data Scientist,
  • Инженеры FinTech,
  • Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению,
  • Разработчики программного обеспечения и приложений,
  • Специалисты по управлению безопасностью,
  • Специалисты по обработке и хранению данных (Data Warehousing),
  • Специалисты по автономному транспорту и электромобилям,
  • Дизайнеры UI и UX (пользовательского интерфейса и опыта),
  • Водители легковых грузовиков или курьерской доставки,
  • Специалисты по Интернету вещей (IoT).

Таким образом, 86% респондентов опроса ожидают, что искусственный интеллект и технологии обработки информации трансформируют их бизнес до 2030 года.

Обратите внимание! Согласно анализу Resume Genius, о которых пишет Forbes, возглавил список 15 самых высокооплачиваемых и с высоким спросом профессий на 2025 год и в будущем разработчик программного обеспечения, а второе место заняла профессия медсестры-анестезиолога.

Какие вакансии в Украине сейчас самые популярные?

  • По данным Государственной службы занятости, в тройку самых популярных в 2025 году вошли подсобники – размещено 15 тысяч вакансий, водители – более 13 тысяч вакансий, продавцы продовольственных товаров – более 13 тысяч вакансий.

  • Далее по количеству запросов идут: продавцы-консультанты – 9 тысяч вакансий, повара – 8,7 тысячи мест, уборщики служебных помещений – 8 тысяч, бухгалтеры – 6,7 тысячи, учителя школ – 4,7 тысячи, швеи – 4,6 тысячи, медицинские сестры – 4,5 тысячи.