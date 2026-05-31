Рынок труда удивлен: какая профессия внезапно стала "золотой" из-за бума ИИ

Стремительное развитие искусственного интеллекта не только меняет рынок труда, но и запускает настоящий бум спроса на специалистов по кибербезопасности. Пока крупные технологические компании одновременно сокращают персонал и перебрасывают ресурсы в AI-направление, бизнес вынужден срочно закрывать новую проблему - защиту систем от уязвимостей.

Какая профессия набирает обороты в эпоху искусственного интеллекта?

Рекрутинговые компании, работающие с корпорациями из списка Fortune 100, фиксируют резкий рост запросов на специалистов по кибербезопасности, пишет The New York Times.

Смотрите также В Китае создали ИИ-ошейник, который переводит язык домашних любимцев

Речь идет о экспертах, способных реагировать на утечки данных, анализировать код и находить слабые места в цифровой инфраструктуре. В Heidrick & Struggles, одной из ведущих компаний по подбору топ-менеджеров, говорят, что спрос вырос настолько, что он стал почти непрерывным.

Роли, которые обычно появляются каждые 12 месяцев, мы видим, что эти роли появляются каждую неделю. Я думаю, что это обусловлено страхом и неопределенностью в этой гонке вооружений искусственного интеллекта,

– сказал директор компании Остин Кован.

Причина роста спроса – массовое внедрение ИИ в разработку и автоматизацию процессов. Компании получают более быстрый код и более дешевые решения, но вместе с этим - больше ошибок, рисков и уязвимостей.

Какова ситуация на рынке труда?

По данным платформы поиска работы Glassdoor, количество вакансий в сфере кибербезопасности выросло на 11% только за первый квартал в годовом измерении. Рекрутеры говорят: проблема уже не в вакансиях, а в отсутствии достаточного количества квалифицированных кандидатов. Некоторые агентства даже вынуждены отказывать клиентам.

С осени прошлого года количество запросов выросло в пять, а возможно, и в семь раз,

– сказал Майкл Пиасенте, управляющий партнер Hitch Partners.

Вместе с этим спрос на специалистов уже влияет на зарплаты. По данным рекрутеров, компенсации для руководителей кибербезопасности могут достигать 7 – 8 миллионов долларов, а конкуренция за кандидатов только усиливается.

Как ИИ влияет на рынок труда?