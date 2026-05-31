Рынок труда удивлен: какая профессия внезапно стала "золотой" из-за бума ИИ
Стремительное развитие искусственного интеллекта не только меняет рынок труда, но и запускает настоящий бум спроса на специалистов по кибербезопасности. Пока крупные технологические компании одновременно сокращают персонал и перебрасывают ресурсы в AI-направление, бизнес вынужден срочно закрывать новую проблему - защиту систем от уязвимостей.
Какая профессия набирает обороты в эпоху искусственного интеллекта?
Рекрутинговые компании, работающие с корпорациями из списка Fortune 100, фиксируют резкий рост запросов на специалистов по кибербезопасности, пишет The New York Times.
Речь идет о экспертах, способных реагировать на утечки данных, анализировать код и находить слабые места в цифровой инфраструктуре. В Heidrick & Struggles, одной из ведущих компаний по подбору топ-менеджеров, говорят, что спрос вырос настолько, что он стал почти непрерывным.
Роли, которые обычно появляются каждые 12 месяцев, мы видим, что эти роли появляются каждую неделю. Я думаю, что это обусловлено страхом и неопределенностью в этой гонке вооружений искусственного интеллекта,
– сказал директор компании Остин Кован.
Причина роста спроса – массовое внедрение ИИ в разработку и автоматизацию процессов. Компании получают более быстрый код и более дешевые решения, но вместе с этим - больше ошибок, рисков и уязвимостей.
Какова ситуация на рынке труда?
По данным платформы поиска работы Glassdoor, количество вакансий в сфере кибербезопасности выросло на 11% только за первый квартал в годовом измерении. Рекрутеры говорят: проблема уже не в вакансиях, а в отсутствии достаточного количества квалифицированных кандидатов. Некоторые агентства даже вынуждены отказывать клиентам.
С осени прошлого года количество запросов выросло в пять, а возможно, и в семь раз,
– сказал Майкл Пиасенте, управляющий партнер Hitch Partners.
Вместе с этим спрос на специалистов уже влияет на зарплаты. По данным рекрутеров, компенсации для руководителей кибербезопасности могут достигать 7 – 8 миллионов долларов, а конкуренция за кандидатов только усиливается.
Как ИИ влияет на рынок труда?
Искусственный интеллект прогнозирует, что такие профессии, как переводчики, бухгалтеры, кассиры и операторы колл-центров, могут исчезнуть или сильно трансформироваться в Украине. Технологии заменяют рутинные задачи, но одновременно растет спрос на сложную аналитику и интерпретацию данных, требуя новых навыков.
Вместе с тем есть отрасли, где будут расти зарплаты несмотря на все. ИИ вызывает растущий спрос на некоторые рабочие профессии, которые могут получать шестизначные зарплаты благодаря потребности в дата-центрах – это сантехники, электрики и строители.