Представитель Porsche предложил Путину помощь в восстановлении российского автопрома

Член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф предложил Путину помощь в восстановлении российского автопрома до конца января. В компании подчеркнули, что ничего об этом не знали.

Что предложил представитель Porsche Путину

В своем письме Вольф предложил возродить "легендарную русскую марку "Волга"". Также австрийский предприниматель и член наблюдательного совета Porsche предложил привлечь заброшенные фабрики в России.

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Также Вольф якобы предложил свою кандидатуру в качестве управления проектом как владелец российской компании "ПромАвтоКонсалт". Промышленным партнером должен стать российский автопроизводитель ГАЗ, пострадавший от западных санкций.

Как будет выглядеть "легендарная Волга"

В Volkswagen и Porsche заявили, что ничего не знали о письме Вольфа.

Автомобили марки Skoda могут снова производиться в России уже во второй половине 2023 года. Однако автомобили должны быть "кардинально переработаны снаружи", чтобы придать им "характерные черты" легендарных моделей "Волга" и "Победа".

Это позволило бы "удовлетворить потребности российских потребителей в высококачественных и надежных автомобилях" и создать более 12 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Volkswagen приступил к поиску покупателей для своего российского завода.