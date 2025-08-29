С 1938 года посылки до 800 долларов в США освобождались от уплаты пошлины. Теперь это правило отменили, что может значительно повлиять на цены.

Что известно об отмене беспошлинного лимита?

29 августа завершилось действие освобождения от уплаты пошлины в США для посылок стоимостью менее 800 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В этот день таможенное и пограничное управление США начало взимать обычные ставки пошлины со всех импортируемых посылок со всего мира, независимо от их стоимости, страны происхождения или способа транспортировки. Оно предложило фиксированную ставку пошлины в размере от 80 до 200 долларов за посылку, отправляемую из иностранных почтовых агентств.

Отмена президентом Трампом смертельной лазейки de minimis спасет тысячи американские жизни, ограничив поток наркотиков и других опасных запрещенных предметов, а также добавит в бюджет до 10 миллиардов долларов ежегодных тарифных поступлений,

– говорит торговый советник Белого дома Питер Наварро.

Когда в США появился налог "de minimis"? Освобождение от налога "de minimis" действует с 1938 года, начиная с 5 долларов для импорта подарков, и было увеличено с 200 до 800 долларов в 2015 году как средство содействия росту малого бизнеса на площадках электронной коммерции. Таким правилом в большинстве пользовались компании Shein и Temu, которые отправляют товары с низкой стоимостью непосредственно американским потребителям.

Таможенная и пограничная служба США подсчитала, что количество посылок, претендующих на освобождение от уплаты налогов "de minimis", выросло почти в 10 раз с 139 миллионов в 2015 финансовом году до 1,36 миллиарда в 2024 финансовом году.

Как это повлияет на цены в США?

Аналитики розничной торговли утверждают, что прекращение действия "de minimis", вероятно, приведет к повышению цен на многие товары, продаваемые через компании электронной коммерции, поскольку товары, которые ранее избегали уплаты пошлины благодаря освобождению от налогообложения, в конце концов будут облагаться пошлиной.

Это может поставить такие фирмы на один уровень с затратами более известных розничных торговцев, таких как Walmart, которые, как правило, импортируют товары в контейнерах оптом, подлежащие налогообложению.

Напомним, что из-за этого заявления накануне национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии и Великобритании временно приостановили доставку некоторых посылок из США. Некоторые службы обвинили США в том, что они не предоставили им достаточно времени для подготовки к новым правилам.