После обстрела в Киеве "Укрпочта" потеряла два отделения

После массированного обстрела столицы в ночь на 17 июня "Укрпочта" сообщила о потере двух своих отделений в Киеве. В частности, повреждены отделения №03124 и №03126.

Отделение "переедут"

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, передает 24 Канал. По его словам, "Укрпочта" работает над скорейшим восстановлением услуг.

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"Пенсионеры уже утром спрашивают о пенсиях, поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу. Уже завтра отделение №03124 снова заработает – правда, по новому адресу. Все посылки будут переданы", – сообщил Смелянский.

Зато обслуживание клиентов отделения №03126 временно будет осуществляться в отделении №03061, пока продолжаются поиски нового помещения.

Повреждено отделение "Укрпочты" / Фото из фейсбука Смелянского

Последствия атаки по Киеву

В результате ночной атаки российских войск Киев подвергся масштабным разрушениям. Враг выпустил по столице 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере 2 баллистические. В Соломенском районе ракета попала в многоэтажку, пройдя все девять этажей.

По состоянию на утро 17 июня количество пострадавших в Киеве превысило 114 человек. По меньшей мере 15 человек погибли, более 68 – госпитализированы. Пятеро считаются пропавшими без вести.