Посол Дании призвал Украину готовить бизнес к жесткой конкуренции в ЕС

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен посоветовал украинскому бизнесу уже сейчас активно готовиться к интеграции в экономическое пространство ЕС. В частности, особое внимание следует уделять конкурентоспособности.

Конкуренция на рынке ЕС

Об этом он заявил во время форума "Сквозь реформы к звездам", передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ". Дипломат также отметил, что кроме политических Копенгагенских критериев, не менее важны и экономические, которые требуют, чтобы страна-кандидат была способна выдерживать конкуренцию на общем рынке ЕС.

Смотрите также Monobank возвращает 1% кэшбека бизнеса за зарплаты на свои карты

В Евросоюзе, на рынке с почти 300 миллионами потребителей, царит острая конкуренция во всех секторах. И во время предыдущей волны расширения мы видели, как некоторые новые страны не подготовили свои компании к этому,

– отметил Миккельсен.

Рисков много

Посол привел пример Польши, где после вступления в ЕС крупные европейские компании в сфере розничной торговли вытеснили местных игроков.

"Делайте все возможное, чтобы украинский бизнес был готов к такой жесткой конкуренции. Дания готова помочь в этом процессе", – подчеркнул дипломат.

Миккельсен также напомнил, что перед расширением ЕС в 2004 году звучали пессимистические прогнозы, в частности опасения относительно польских фермеров, которые якобы могли нанести вред агросектору Дании. Однако впоследствии все спорные вопросы были решены, а расширение стало важным шагом вперед для Евросоюза.