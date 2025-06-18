Конкуренція на ринку ЄС

Про це він заявив під час форуму "Крізь реформи до зірок", передає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ". Дипломат також наголосив, що крім політичних Копенгагенських критеріїв, не менш важливими є й економічні, які вимагають, аби країна-кандидат була здатна витримувати конкуренцію на спільному ринку ЄС.

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У Євросоюзі, на ринку з майже 300 мільйонами споживачів, панує гостра конкуренція в усіх секторах. І під час попередньої хвилі розширення ми бачили, як деякі нові країни не підготували свої компанії до цього,

– зазначив Міккельсен.

Ризиків багато

Посол навів приклад Польщі, де після вступу до ЄС великі європейські компанії у сфері роздрібної торгівлі витіснили місцевих гравців.

"Робіть усе можливе, щоб український бізнес був готовий до такої жорсткої конкуренції. Данія готова допомогти в цьому процесі", – підкреслив дипломат.

Міккельсен також нагадав, що перед розширенням ЄС у 2004 році лунали песимістичні прогнози, зокрема побоювання щодо польських фермерів, які начебто могли завдати шкоди агросектору Данії. Проте згодом усі суперечливі питання були вирішені, а розширення стало важливим кроком уперед для Євросоюзу.