Литва больше не импортирует зерно из России и Беларуси. Впрочем, на доходы оккупантов и их приспешников это вряд ли сильно повлияло.

Как известно, Литва запретила импортировать зерно из России и Беларуси. За выполнением этого требования следят очень строго.

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Впрочем, как сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы, на доходы россиян это вряд ли сильно повлияет. Дело в том, что существенно вырос транзит российского зерна на другие рынки стран ЕС.

После 18 марта мы наблюдаем сокращение импорта из России и Беларуси в Литву на 95%, но есть ввоз в Литву для импорта в другие страны ЕС, показатель вырос вдвое,

– сообщили в ведомстве.

Очень активно российское зерно покупают Германия, Дания, Франция, Бельгия, Чехия и другие страны Европейского Союза. Литва проверяет каждый вагон зерна и происхождения продукции, однако закрыть транзит зерна из России в Европу не может.

Как сообщили в Литве, с 18 марта по 16 апреля 2024 года из России и Беларуси через Литву ввезли 292 партии зерна. Общий вес груза составил 18 тысяч тонн.