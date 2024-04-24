Як відомо, Литва заборонила імпортувати зерно з Росії та Білорусі. За виконанням цієї вимоги слідкують дуже суворо.

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Втім, як повідомила Державна продовольчо-ветеринарна служба Литви, на прибутки росіян це навряд чи сильно вплине. Річ у тому, що суттєво зріс транзит російського зерна на інші ринки країн ЄС.

Після 18 березня ми спостерігаємо скорочення імпорту з Росії та Білорусі до Литви на 95%, але є ввезення до Литви для імпорту в інші країни ЄС, показник зріс удвічі,

– повідомили у відомстві.

Дуже активно російське зерно купують Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Чехія та інші країни Європейського Союзу. Литва перевіряє кожен вагон зерна та походження продукції, однак закрити транзит зерна з Росії у Європу не може.

Як повідомили у Литві, з 18 березня по 16 квітня 2024 року з Росії та Білорусі через Литву ввезли 292 партії зерна. Загальна вага вантажу склала 18 тисяч тонн.