Spotify увеличивает стоимость подписки

Spotify планирует повысить стоимость индивидуальных подписок на 1 евро в странах Европы и Латинской Америки. Поднятие цены на тариф ожидают с июня.

Причины поднятия тарифа

Об этом сообщает Financial Times, информирует 24 Канал. По данным издания, музыкальная индустрия давно призывает стриминговые платформы, такие как Spotify и Apple Music, повысить цены, поскольку их тарифные планы растут значительно медленнее уровня инфляции.

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Кроме того, музыкальные подписки остаются гораздо дешевле по сравнению с видеосервисами,такими как Netflix.

Сколько придется платить

Сейчас подписка на Spotify в США стоит 11,99 долларов, что только на 2 доллара больше, чем 14 лет назад, когда сервис был запущен.

Spotify уже начал повышать цены в некоторых странах, в частности в Нидерландах и Люксембурге.

В США, крупнейшем рынке компании, этим летом повышение не планируется, поскольку цены уже были подняты в июле 2024 года.

В Украине стоимость индивидуального плана Spotify составляет 4,99 долларов в месяц, что есть более 200 гривен.