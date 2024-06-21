Может ли экономическое бронирование быть альтернативой повышению налогов
По мнению экспертов, повышение налога на НДС может негативно повлиять на бизнес. Однако, сможет ли экономическое бронирование быть альтернативой повышению налогов, читайте далее.
Экономическое бронирование или повышение налога: что выгоднее
Как сообщил доктор экономических наук Андрей Длигач в комментарии 24 Каналу, повышение налогов может привести к вымыванию денег из экономики Украины, а также сократить потребление и бизнес-активность в целом. Речь идет об увеличении военного сбора с 1,5% до 5%, а НДС на 2 – 3%.
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Соответственно, по мнению эксперта, нужно моделировать последствия таких решений и искать другие инструменты. Именно поэтому, по мнению Длигача, экономическое бронирование может быть выгоднее, чем запланированное повышение налогов.
Точечно в течение полугода государственный бюджет выиграет, но в стратегической перспективе начнется существенное сокращение поступлений. Соответственно нужно моделировать последствия и искать другие инструменты, например экономическое бронирование. Кабинет министров уже давно мог принять этот законопроект, который детенизирует зарплаты и позволяет привлечь более 170 миллиардов гривен в год. Такое решение более выгодное, чем манипуляции с налогами,
– прокомментировал Длигач.
Почему экономическое бронирование возможно
Как отмечает автор законопроекта Дмитрий Наталуха, экономическое бронирование не должно сделать невозможным мобилизацию, ведь в Украине мобилизационный потенциал составляет не менее 5 – 6 миллионов мужчин. А, как сообщается, пока потребности в мобилизации всех мужчин – нет.
Эта война – война человеческих ресурсов против эффективности. Эффективность экономики – одна из ее составляющих. Без работающей экономики нам не победить. В принципе, никому не победить... Никто не собирается бронировать 100 процентов мужчин. Это невозможно даже технически. Цель – не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников,
– подчеркнул Наталуха.
Таким образом, по мнению Наталухи, сначала надо определить, кто именно из этого количества лиц должен быть мобилизован, а кто – обеспечивать бесперебойную работу. Ведь без работающей экономики Украине не победить.