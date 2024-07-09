Общественное мнение: поддерживают ли украинцы повышение налогов во время войны
Источник:Центр Разумкова
Как оказалось, лишь маленькая часть украинцев считает, что повышение налогов должно происходить во время военного положения. Более того, это может угрожать экономике страны.
Что думают украинцы о повышении налогов
Как стало известно из опроса, большинство граждан Украины – 58,1% – считают не целесообразным повышение налогов в условиях военного положения.
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Впрочем, четверть опрошенных – 25.5% – считают, что повышение налогов следует осуществить постепенно, чтобы сбалансировать потребность государства в дополнительных поступлениях и ограниченную покупательную способность населения. Однако, 11.8% опрошенных колебались с ответом.
Будет ли способствовать это нелегальному рынку
Две трети участников опроса, 67,5%, считают, что повышение налогов приведет к росту нелегального рынка продукции, на которую они применены. Впрочем, 12% респондентов не разделяют это мнение. Другие участники опроса воздержались от ответа.Интересно! Ответы на этот вопрос немного различаются между городским и сельским населением.