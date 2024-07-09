Общественное мнение: поддерживают ли украинцы повышение налогов во время войны

Как оказалось, лишь маленькая часть украинцев считает, что повышение налогов должно происходить во время военного положения. Более того, это может угрожать экономике страны.

Что думают украинцы о повышении налогов

Как стало известно из опроса, большинство граждан Украины – 58,1% – считают не целесообразным повышение налогов в условиях военного положения.

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Впрочем, четверть опрошенных – 25.5% – считают, что повышение налогов следует осуществить постепенно, чтобы сбалансировать потребность государства в дополнительных поступлениях и ограниченную покупательную способность населения. Однако, 11.8% опрошенных колебались с ответом.

Будет ли способствовать это нелегальному рынку

Две трети участников опроса, 67,5%, считают, что повышение налогов приведет к росту нелегального рынка продукции, на которую они применены. Впрочем, 12% респондентов не разделяют это мнение. Другие участники опроса воздержались от ответа.

Что известно об опросе? Опрос был проведен Центром Разумкова с 21 июня по 2 июля 2024 года среди 2026 респондентов методом личного интервью. Опрос проводился только на контролируемых правительством Украины территориях, где не ведутся боевые действия.

! Ответы на этот вопрос немного различаются между городским и сельским населением.