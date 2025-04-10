Объединение люксовых брендов: Prada согласилась приобрести Versace

Модный дом Prada заключил соглашение о приобретении своего конкурента Versace. Сделка состоялась в рамках плана объединения двух самых известных итальянских брендов моды.

Prada согласилась купить Versace

Общая стоимость сделки составляет 1,375 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Prada стремится к расширению, несмотря на общее замедление спроса на люксовые товары. Однако Versace работает с убытками. Поэтому это слияние усиливает позиции Италии в мире люксовой моды.

Мы стремимся продолжить наследие Versace, переосмысливая ее смелую и вневременную эстетику. В то же время мы предоставим бренду мощную платформу, подкрепленную годами стабильных инвестиций и долговременными партнерскими отношениями,

– заявил председатель совета директоров Prada Патрицио Бертелли.

Какова цена на Versace? Издание пишет, что цена, которую Prada согласилась заплатить за Versace, существенно ниже цены, которую Capri оплатила за бренд в 2018 году. Capri, ранее известная как Michael Kors, тогда приобрела Versace у семьи Версаче и инвестиционной компании Blackstone. Тогда бренд стоил 2,15 миллиарда долларов.

Versace имеет огромный потенциал. Это будет долгий путь, который потребует четкой стратегии и терпения,

– отметил генеральный директор Prada Андреа Гуэрра.

CNN отмечает, что сделка состоялась на фоне серии сорванных IPO и поглощений, вызванных глобальным падением фондовых рынков и опасениями рецессии. Они вызваны новыми пошлинами президента США Дональда Трампа.

Интересно! После не слишком удачных приобретений брендов Helmut Lang и Jil Sander в конце 90-х годов, которые главный акционер Prada Бертелли назвал "стратегическими ошибками", компания в основном избегала крупных сделок.