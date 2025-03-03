Легендарный бренд Versace может сменить владельца

Итальянский модный дом Prada ведет переговоры о покупке бренда Versace у компании Capri Holdings Ltd. Ожидается, что сделка стоимостью около 1,5 миллиарда евро может быть завершена уже в ближайшие недели.

Детали сделки

Prada и Capri Holdings активно обсуждают условия сделки, однако возможны изменения в ее оценке или сроках завершения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует 24 Канал.

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Приобретение Versace может существенно усилить позиции Prada в сегменте люксовой моды и усилить ее конкуренцию с LVMH и Kering.

Capri Holdings приобрела Versace в 2018 году за 1,8 миллиарда евро, однако в последнее время компания сталкивается с финансовыми трудностями. По итогам последнего квартала прибыль Versace снизилась на 15%, что и стало причиной возможной продажи бренда.

Важно. Если сделка состоится, Prada получит в свое распоряжение один из самых известных модных брендов мира, основанный легендарным Джанни Версаче. Это позволит создать мощный итальянский люксовый конгломерат, способный успешно конкурировать на глобальном рынке роскоши.