БЭБ хотят перезапустить: что даст бизнесу новая идея правительства
Источник:телеграмм Дениса Шмыгаля
Правительство передало на рассмотрение Верховной Рады проект перезапуска Бюро экономической безопасности. По мнению чиновников, этот шаг позволит ведомству действовать более эффективно.
Зачем перезапускать Бюро экономической безопасности
Кабинет министров принял законопроект о перезагрузке БЭБ. Документ был передан на рассмотрение Верховной Рады.
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Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, предложение предусматривает, что только у НАБУ и БЭБ будут полномочия осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности бизнеса. Форма собственности бизнеса при этом не будет иметь значения.
Также предлагается полностью исключить СБУ и Нацполицию из списка органов, которые могут осуществлять финансовый контроль. Законопроект предусматривает и изменение процедуры избрания директора БЭБ – в процесс хотят привлекать международных партнеров.
По мнению премьера и членов правительства, этот шаг направлен на усиление верховенства права, что в перспективе позволит улучшить инвестиционный климат в Украине и активнее привлекать к развитию экономики международный бизнес.