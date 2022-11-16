Правительство изменило условия участия в программе микрогрантов "єРобота": новые правила

Кабмин 15 ноября проголосовал за внесение изменений в условия подачи заявок на микрогранты для бизнеса в рамках инициативы "Работа". Новые правила затронули сразу три программы.

Так, принятый акт предусматривает внесение изменений в требования к заявкам на финансирование открытия и расширения собственного дела, развитие садоводческого и тепличного бизнеса. Министр экономики Юлия Свириденко пояснила, что в ходе реализации инициативы "єРобота" были выявлены несоответствия условий программ и реальных потребностей бизнеса, поэтому в правительстве решили конкретизировать механизмы поддержки.

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Что изменилось

Утвержденные 15 ноября изменения в программы микрогрантов "єРобота" предусматривают:

Перенос даты начала шестимесячного срока, в течение которого участниками программы должны быть созданы рабочие места и проведено трудоустройство людей. Так, отсчет начнется со дня зачисления средств на счет получателя, а не со дня заключения договора о микрогранте.

Предоставление возможности подачи сканированных копий проектов высадки насаждений и проектов строительства модульных теплиц, которые обязательно прилагаются к заявлениям на получение соответствующих грантов.

Уточнение количества новых рабочих мест по итогам проекта строительства модульной теплицы – создание участником программы не менее 14 новых рабочих мест на 1 гектар площади вместо не менее 40 без привязки к площади ранее.

Установка максимальной суммы гранта на строительство модульных теплиц в зависимости от площади модульной теплицы. Так, участники программы строительства теплиц площадью от 0,4 до 0,6 гектара смогут получить максимум 2 миллиона гривен, от 0,8 до 1,2 гектара – не более 3,5 миллиона гривен, а теплиц от 1,6 до 2,4 гектара – до 7 миллионов гривен.

Напомним, что инициатива "єРобота" в настоящее время насчитывает в целом 6 программ микрогрантов, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. Подать заявку на участие в одной из них бизнес может по ссылке.