Правительство расширило программу кредитования "5-7-9": бизнес теперь может страховать экспортные контракты

Правительство решило расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая действовала еще до начала полномасштабной войны против россии. Теперь в ее пределах доступна еще одна функция – страхование экспортных контрактов.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук. Чиновник отметил, что поддержка украинского бизнеса в нынешних условиях является одним из приоритетов правительства.

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Расширение программы "5-7-9%"

По словам Драганчука, для украинских экспортеров важно, прежде всего, иметь доступ к финансовому ресурсу, с чем у предпринимателей всегда возникали большие проблемы. Именно поэтому Минфин решил активно развивать государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" и дополнить ее.

Чиновник отметил, что программа не прекращала своего существования в течение полномасштабной войны, а наоборот – нарастала и упрощалась. Он подчеркнул, что "Доступные кредиты 5-7-9%" были и являются сверхважным инструментом, в частности для аграриев, которые могут получить доступ к дешевому финансированию через государственные банки.

Однако в условиях военного положения оставалась проблема финансирования украинских экспортеров, которые также оказались в затруднительном положении в результате активных боевых действий на территории государства.

Понимая вызванные войной сложности с финансированием для экспортеров, власти ввели еще одну возможность: использование дополнительного инструмента страхования экспортных контрактов через Экспортное кредитное агентство,

– добавил Драганчук.

К слову, замглавы Минфина пояснил, что теперь бизнес может комбинировать получение ресурса через Фонд развития предпринимательства в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" со страхованием экспортных контрактов с помощью ЭКА.

Добавим, что за время полномасштабного вторжения россии украинские банки заключили 11 890 кредитных договоров с бизнесом на общую сумму 48,14 миллиарда гривен в рамках льготной госпрограммы "5-7-9%".