Про це повідомив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук. Посадовець зауважив, що підтримка українського бізнесу у нинішніх умовах є одним із пріоритетів уряду.

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Розширення програми "5-7-9%"

За словами Драганчука, для українських експортерів важливо насамперед мати доступ до фінансового ресурсу, з чим у підприємців завжди виникали неабиякі проблеми. Саме тому Мінфін вирішив активно розвивати державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" та доповнити її.

Посадовець зауважив, що програма не припиняла свого існування упродовж повномасштабної війни, а навпаки – наростала та спрощувалась. Він підкреслив, що "Доступні кредити 5-7-9%" була і є надважливим інструментом, зокрема для аграріїв, які можуть отримати доступ до дешевого фінансування через державні банки.

Проте в умовах воєнного стану залишалася проблема фінансування українських експортерів, які також опинились у скрутному становищі унаслідок активних бойових дій на території держави.

Розуміючи спричинені війною складнощі з фінансуванням для експортерів, влада запровадила ще одну можливість: використання додаткового інструменту страхування експортних контрактів через Експортне кредитне агентство,

– додав Драганчук.

До слова, заступник очільника Мінфіну пояснив, що тепер бізнес має змогу комбінувати отримання ресурсу через Фонд розвитку підприємництва у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" зі страхуванням експортних контрактів за допомогою ЕКА.

Додамо, що за час повномасштабного вторгнення росії українські банки уклали 11 890 кредитних договорів з бізнесом на загальну суму 48,14 мільярда гривень у межах пільгової держпрограми "5-7-9%".

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