Издание Forbes Украина объявило предпринимателей года: кто победил в номинациях премии
Источник:Forbes
Forbes Украина объявило победителей своей ежегодной премии. Предпринимателями 2022 года по версии издания стали основатели "Новой почты" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Кроме того, в различных номинациях победили представители компаний "Агротрейд", SoftServe и BetterMe. Имена победителей – дальше.
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Гран-при "Предприниматель года"
Чтобы получить гран-при и звание "Предприниматель года" от Forbes Украина, необходимо победить одновременно во всех номинациях премии, в частности:
- участвовать в победе Украины;
- иметь поддержку в обществе и безупречную репутацию;
- смотреть в будущее;
- осуществлять эффективное управление.
В этом году, по мнению издания, всем этим направлениям отвечали основатели группы компаний "Новая почта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, которые и одержали победу.
Основатели "Новой почты" победили в главной номинации / Фото Антон Забельский
Номинация "Вклад в победу"
Победителем в этой номинации стал основатель и генеральный директор агропромышленной группы компаний "Агротрейд" Всеволод Кожемяко, который является командиром добровольческого подразделения "Хартия".
В Forbes подчеркивают, что каждый предприниматель, продолжающий вести бизнес в Украине, является героем. Многие весь этот год работали без доходов, некоторые отдавали доходы бизнеса прошлых лет на помощь сотрудникам и другим людям, пострадавшим от российской агрессии.
Всеволод Кожемяко, в свою очередь, покинул свой многомиллионный бизнес и создал добровольческое подразделение "Хартия", обеспечив его всем необходимым, поэтому и одержал победу в номинации.
Победитель номинации "Вклад в победу" Всеволод Кожемяко / Фото Всеволод Кожемяко
"Выбор аудитории"
По результатам голосования подписчиков Forbes в социальных сетях, победу в номинации "Выбор аудитории" одержали обладатели гран-при премии Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. За них проголосовали 51% читателей.
На втором месте оказался владелец фармацевтического завода "Дарница" Глеб Загорий (17% голосов), а на третьем – Всеволод Кожемяко (14%).
"Деловая репутация"
Во времена максимальной неопределенности доверие к партнерам особенно важно. По мнению жюри Forbes, предпринимателем с безупречной деловой репутацией в этом году можно смело назвать Тараса Кицмея, президента корпорации SoftServe, заслуженного экономиста Украины и члена сената Украинского католического университета.
Победитель номинации "Деловая репутация" Тарас Кицмей / Фото SoftServe
"Взгляд в будущее"
Все финалисты премии "Предприниматель года" от Forbes в этом году – бизнесмены за 40 лет, кроме одной предпринимательницы. Основательница и CEO BetterMe Виктория Репа знает, как привлекать клиентов по всему миру и конкурировать с компаниями, существующими на рынке десятилетиями, просто из приложения в смартфоне. Так, бизнесвумен одержала победу в номинации "Взгляд в будущее".
Победитель номинации "Взгляд в будущее" Виктория Репа / Фото Виктория Репа
"Качество управления"
Немногие стратегии, разработанные на будущее, сохранили свою актуальность после 24 февраля. Лишь отдельные компании смогли подготовиться к критическим угрозам, а руководство продемонстрировало умение быстро принимать важные решения. Одним из таких эффективных стратегов и руководителей стал Тарас Кицмей, уже одержавший победу в номинации "Деловая репутация".Обратите внимание! Гибкость в работе – необходимость для современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря комплексу сервисов Бизнес работает от Киевстар.