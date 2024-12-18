С нового года предпринимателей оштрафуют на значительные суммы: за какое нарушение

С 1 января 2025 года бизнес будут штрафовать за использование регистраторов расчетных операций при выдаче фискальных чеков старого образца. Речь идет о штрафах в размере 100% от стоимости товаров, проданных с нарушениями.

Как будут штрафовать предпринимателей

С 17 декабря вступил в силу приказ Минфина, который вносит изменения в форму и содержание фискальных чеков, сообщает 24 Канал со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нину Южанину.

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Согласно новым правилам, формировать чеки старого образца можно только до 1 января 2025 года, а для магазинов беспошлинной торговли – до 16 марта 2025 года.

Нардеп отметила, что приказ Минфин разрабатывал и согласовывал более года, но для разработки нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО и ПРРО оставлено только 14 дней.

Несмотря на нереальность таких сроков, после 1 января 2025 года фискальный чек старого образца не будет считаться расчетным документом.

Учтите! Предпринимателей могут оштрафовать на 100% стоимости товаров, проданных с нарушениями, за первое нарушение, а за последующие – на 150%. Для определенной категории ФЛП штрафы будут составлять 25% и 50% соответственно.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон, предусматривающий обязательное использование кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) для ФЛП, вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и пандемии коронавируса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей еще на год.

Напомним! В начале войны государство приостановило штрафование за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, связанных с подакцизными товарами.

Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект №8401, и мораторий на штрафы был отменен.

Таким образом, с 1 октября 2023 года бизнес обязан использовать РРО. Игнорирование этого требования может привести к штрафам, достигающим тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Важно! Это касается практически всех предпринимателей и компаний, которые принимают оплату за товары или услуги как наличными, так и через безналичные инструменты (банковские карты, оплата через сайт или POS-терминалы).