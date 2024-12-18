Як штрафуватимуть підприємців

З 17 грудня набрав чинності наказ Мінфіну, який вносить зміни до форми та змісту фіскальних чеків, повідомляє 24 Канал з посиланням на членкиню комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніну Южаніну.

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Згідно з новими правилами, формувати чеки старого зразка можна лише до 1 січня 2025 року, а для магазинів безмитної торгівлі – до 16 березня 2025 року.

Нардепка зазначила, що наказ Мінфін розробляв і погоджував понад рік, але для розробки нового програмного забезпечення та перепрограмування РРО і ПРРО залишено лише 14 днів.

Попри нереальність таких термінів, після 1 січня 2025 року фіскальний чек старого зразка не вважатиметься розрахунковим документом.

Зауважте! Підприємців можуть оштрафувати на 100% вартості товарів, проданих з порушеннями, за перше порушення, а за наступні – на 150%. Для певної категорії ФОП штрафи складатимуть 25% та 50% відповідно.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон, який передбачає обов’язкове використання касових апаратів (РРО/ПРРО) для ФОП, набув чинності 1 січня 2021 року. Однак через численні протести та пандемію коронавірусу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців ще на рік.

Нагадаємо! На початку війни держава призупинила штрафування за невикористання ПРРО/РРО, за винятком випадків, пов'язаних з підакцизними товарами.

Згодом Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8401, і мораторій на штрафи було скасовано.

Таким чином, з 1 жовтня 2023 року бізнес зобов'язаний використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги може призвести до штрафів, що досягають тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Важливо! Це стосується практично всіх підприємців та компаній, які приймають оплату за товари чи послуги як готівкою, так і через безготівкові інструменти (банківські картки, оплата через сайт чи POS-термінали).