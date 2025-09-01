Рост цен и сокращение персонала: какие планы и настроения украинских предпринимателей
В августе 2025 года украинские предприниматели сохранили осторожный подход к оценке собственной деятельности. Бизнес ожидает рост цен и сокращение персонала.
Какие настроения среди предпринимателей?
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса НБУ, передает 24 Канал. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) поднялся с 48,3 пунктов в июле до 49,0 в августе.
Однако этот показатель и в дальнейшем остается ниже нейтрального уровня в 50 пунктов, что сигнализирует о преимущественно сдержанных настроениях среди предприятий.
Положительное влияние на бизнес-среду имели сезонные факторы, активный спрос, стабильная работа энергосистемы и замедление инфляции.
В то же время экономическую активность сдерживают разрушение инфраструктуры, высокие затраты на восстановление и сырье, повышение тарифов на электроэнергию и дефицит кадров.
Чего ожидает бизнес?
Относительно ценовой динамики, компании строительства, торговли и сферы услуг ожидают более умеренного роста стоимости своей продукции и услуг. Зато предприятия промышленности прогнозируют незначительное ускорение подорожания. Ситуация на рынке труда остается неоднородной.
Строительные компании планируют расширять штаты, тогда как в промышленности, торговли и сфере услуг ожидают сокращения персонала.
Справочно. В ведомстве уточнили, что опрос длился с 4 до 21 августа и охватил 578 предприятий. Его результаты отражают оценки бизнеса, а не официальную позицию Национального банка.
Актуально о ситуации
- К слову, в мае 2025 года украинский бизнес впервые за год продемонстрировал общую уверенность в будущем. То есть, компании всех секторов ожидали роста.
- За первое полугодие 2025 года выручка заведений питания выросла на 5%. При этом, средний чек в заведениях питания увеличился на 17%. Больше всего подорожали бары и кафе. В то же время посещаемость ресторанов снизилась на 9%.
- Правительство продлило действие льготной ставки 1% годовых для предпринимателей в зонах боевых действий и высокого риска: теперь она будет действовать в течение первых 5 лет кредитования, после чего ставка составит 5%.