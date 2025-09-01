Какие настроения среди предпринимателей?

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса НБУ, передает 24 Канал. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) поднялся с 48,3 пунктов в июле до 49,0 в августе.

Однако этот показатель и в дальнейшем остается ниже нейтрального уровня в 50 пунктов, что сигнализирует о преимущественно сдержанных настроениях среди предприятий.

Положительное влияние на бизнес-среду имели сезонные факторы, активный спрос, стабильная работа энергосистемы и замедление инфляции.

В то же время экономическую активность сдерживают разрушение инфраструктуры, высокие затраты на восстановление и сырье, повышение тарифов на электроэнергию и дефицит кадров.

Чего ожидает бизнес?

Относительно ценовой динамики, компании строительства, торговли и сферы услуг ожидают более умеренного роста стоимости своей продукции и услуг. Зато предприятия промышленности прогнозируют незначительное ускорение подорожания. Ситуация на рынке труда остается неоднородной.

Строительные компании планируют расширять штаты, тогда как в промышленности, торговли и сфере услуг ожидают сокращения персонала.

Справочно. В ведомстве уточнили, что опрос длился с 4 до 21 августа и охватил 578 предприятий. Его результаты отражают оценки бизнеса, а не официальную позицию Национального банка.

Актуально о ситуации